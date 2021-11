Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Katalysatorendiebstahl - Zeugen gesucht

Meinersen/ Ohof (ots)

Am vergangenen Freitagabend stellte ein 42-Jähriger seinen älteren VW Polo am Bahnhof in Meinersen/ Ohof ab. Als er am Montagmorgen wieder mit dem Auto losfuhr, hörte er sehr laute Auspuffgeräusche. Beim Blick unter das Auto musste er das Fehlen des Katalysators sowie eines zugehörigen Sensors feststellen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Meinersen, unter 05372 9785-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell