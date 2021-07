Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gifhorn (ots)

Am Mittwoch, den 21.07.2021, gegen 13:50 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Dänischen Bettenlagers, an der Wolfsburger Straße, ein ordnungsgemäß abgestellter weißer VW Polo durch einen ausparkenden Pkw beschädigt. Bei dem Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen roten VW UP gehandelt haben. Dieser stand bei der Rückkehr der Geschädigten nicht mehr am Abstellort.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Gifhorn, 05371 980-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell