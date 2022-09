Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl

Von Samstag, 24. September 2022, auf Sonntag, 25. September 2022, entwendeten unbekannte Personen eine Wildkamera von einer Zufahrt eines Grundstücks in der Großenknetener Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 24. September 2022, um 22.50 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Dinklage mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die B72 von Schneiderkrug in Richtung Cloppenburg. Hierbei überholte er zweimal über eine Sperrfläche. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Dieser ergab einen Wert von 1,35 Promille. Außerdem befanden sich in dem Fahrzeug sechs Personen, obwohl dieser nur fünf Sitzplätze hatte. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 26. September 2022, zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug im Vorbeifahren den Außenspiegel eines Mercedes E220, welcher am Fahrbahnrand auf einer gekennzeichneten Parkfläche in der Langen Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 26. September 2022, um 15.25 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Höltinghausen auf der Halener Straße in Richtung Barlingweg. Auf Höhe der bedarfsorientierten Ampel für Fußgänger wollte eine 19-jährige Fahrradfahrerin aus Halen aus dem Eichenkamp kommend die Halener Straße überqueren, ohne die Ampel zu betätigen. Hier kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 26. September 2022, um 13.41 Uhr fuhr ein 70-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Kirchhofstraße von der Vahrener Straße kommend. Beim Einfahren in die Kreuzung unter Grünlicht kreuzte eine 20-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg die Straße und stieß dabei mit dem anderen Autofahrer zusammen. Eine Mitfahrerin der 20-jährigen Frau wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell