Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsüberwachung der Polizei

Waldsee/Schifferstadt/Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am gestrigen Tag fanden im Dienstgebiet der Polizei Schifferstadt mehrere Kontrollen mit dem Schwerpunkt der Verkehrssicherheitsarbeit statt. Am Vormittag wurden bei einer Geschwindigkeitsüberwachung auf der K13 zwischen Waldsee und Altrip im Bereich des Campinggebiets bei erlaubten 50 km/h 38 Verstöße geahndet. Der "Schnellste" war mit 83 km/h unterwegs. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt nach sich. Bei einer Kontrollstelle am Mittag in der Speyerer Straße in Schifferstadt wurden 7 Handy- und 11 Gurtverstöße sanktioniert. Die verbotswidrige Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt wird mit 100 Euro Bußgeld und einem Punkt belegt. Am Abend wurde das Durchfahrtsverbot auf der wegen einer Baustelle vollgesperrten L454 zwischen Dannstadt und Schifferstadt überwacht. Hierbei wurden drei Fahrzeugführer festgestellt, welche die Sperrung verkehrswidrig umfahren wollten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell