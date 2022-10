Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schockanruf - Telefonat beendet

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am gestrigen Mittag erhielt ein 79-Jähriger einen Anruf seines angeblichen Enkels. Während dem Gespräch gab der vermeintliche Enkel in weinerlicher Stimme an, dass er einen Polizisten angefahren habe und dieser nun verstorben sei. Hiernach wurde das Gespräch an einen angeblichen Polizeibeamten weitergeleitet. Dieser forderte als Kaution 22.000 Euro. Der 79-Jährige durchschaute die Betrugsmasche und beendete richtigerweise das Telefonat. Die Polizei rät: - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus und wählen Sie nicht die Wahlwiederholung. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell