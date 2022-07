Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bewohner bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Täter flüchtet über Balkon

Spenge (ots)

(jd) In einer städtischen Asylunterkunft wurde gestern (20.7.), um 16.08 Uhr, ein 37-jähriger Mann aus Ägypten schwer verletzt. Aus bisher unbekannten Gründen griff ein, in dem Gebäude an der Poststraße ebenfalls untergebrachter 27-Jähriger aus Marokko den Mann sowohl mit einem Werkzeug, als auch mit einem Messer an. Der 37-Jährige wurde am Kopf- und Halsbereich oberflächlich verletzt und noch vor Ort medizinisch betreut. Nach erster ärztlicher Versorgung musste er für die weitere Behandlung in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht werden, wo er zunächst stationär verblieb.

Ersten Zeugenaussagen zufolge sprang der Mann nach der Auseinandersetzung über einen Balkon im ersten Stock auf eine Hecke, die sich zwischen dem Gebäude und dem Apothekenweg befindet. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Lönsweg. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten umgehend eine Nahbereichsfahndung ein. Diese verlief bislang jedoch negativ.

Der flüchtige Tatverdächtige wird mit etwa 170cm groß beschrieben, hat eine hagere Statur und eine Glatze. Zum Tatzeitpunkt trug er ein beiges Muskelshirt und eine türkisblaue Hose. Zudem führte er eine Bauchtasche und eine dunkelblaue Jacke mit weiß-roten Elementen mit sich.

Wir bitten weitere Zeugen, die Angaben zu diesem Mann oder seinem aktuellen Aufenthaltsort machen können, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die das zuständige Kriminalkommissariat Herford übernommen hat.

