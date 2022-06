Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Kinder mit vermeintlicher Schusswaffe lösen Polizeieinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein Zeuge am Sonntag gegen 15.15 Uhr eine Gruppe Jugendlicher am Bahnhofvorplatz in Herrenberg gemeldet hatte, die mit einer Schusswaffe hantieren würden, rückten mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Herrenberg zum Bahnhof aus. Die Beamten und Beamtinnen, die aufgrund der Einsatzart ihre Zusatzausrüstung trugen, stellten im weiteren Verlauf drei Jungen in einer S-Bahn sitzend fest. Ein Zwölfjähriger hatte dem Anschein nach eine Schusswaffe bei sich, die er nach Aufforderung sofort einem Polizeibeamten übergab und versicherte, dass es sich um keine echte Waffe handeln würde. Tatsächlich stellte sich der Gegenstand als Spielzeugwaffe heraus. Diese wurde sichergestellt. Der Zwölfjährige und seine beiden zehn Jahre alten Begleiter wurden zum Polizeirevier Herrenberg gebracht und ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

