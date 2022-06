Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Nissan-Fahrerin gefährdet entgegenkommende Person auf der K 1049

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht eine Person, die am Sonntag gegen 22.50 Uhr auf der Kreisstraße 1049 von Weil im Schönbuch in Richtung Breitenstein und Neuweiler unterwegs war und hierbei von einer entgegenkommenden 28 Jahre alten Nissan-Fahrerin gefährdet wurde. Hinter der Nissan-Lenkerin befand sich ein Zeuge, der bereits zuvor beobachtet hatte, dass die Frau fortwährend auf die Gegenfahrbahn geriet und dort teilweise über längere Strecken auch fuhr. Als sie schließlich von Neuweiler kommend nach links in Richtung Weil im Schönbuch abbog, kam sie erneut von ihrer Fahrbahn auf die Gegenspur ab. Die ihr entgegenkommende Person musste ihren PKW abbremsen und nach rechts ausweichen. Die Polizei konnte die Nissan-Fahrerin letztlich einer Kontrolle unterziehen. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen. Bislang ist nicht bekannt, warum die 28-Jährige von ihrer Spur abkam. Gegen die Frau wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die gesuchte Person wird gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell