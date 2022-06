Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: 17-Jähriger ohne Führerschein in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Ein Zeuge wurde am Sonntagabend, gegen 22.45 Uhr, auf einen Unfall in der Holzgerlinger Straße in Altdorf aufmerksam und verständigte die Polizei, als er bemerkte, dass der PKW-Lenker samt dem Fahrzeug die Flucht ergriff. Beamte des Polizeireviers Böblingen fahndeten hierauf nach dem Auto und konnten es beschädigt in der Nähe des Unfallorts feststellen. Im Laufe der sich anschließenden Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass ein 17-Jähriger den Opel gelenkt hatte. Er war mit dem PKW die Holzgerlinger Straße entlang gefahren und kurz vor dem Kreisverkehr mit der Schillerstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei fuhr er ein Verkehrszeichen um. Der Jugendliche ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und dürfte während seiner Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmittel gestanden haben. Ein entsprechender Vortest verlief positiv, so dass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Der entstandene Sachschaden konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

