Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Einbruch in Firma

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 10.000 Euro hinterließen bislang noch unbekannte Einbrecher, die sich zwischen Samstag 19.25 Uhr und Sonntag 13.30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Firmengebäude in der Riedbrunnenstraße in Gärtringen verschafften. Die Täter brachen mehrere Türen der Firma auf, um so zunächst ins Innere zu gelangen und sich darin bewegen zu können. Sie durchsuchten diverse Büromöbel und es gelang ihnen einen Tresor aufzubrechen. Die Einbrecher stahlen Bargeld in vierstelliger Höhe sowie Lebensmittel. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07034 2539-0 mit dem Polizeiposten Gärtringen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell