Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Schwerverletzter Motorradfahrer

Hornberg (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am Sonntagnachmittag nach einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Der 66-Jährige verlor auf der Straße "Niedergieß" von Niederwasser kommend aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine. Daraufhin kam er von der Fahrbahn ab und stürzte gegen 14:20 Uhr auf eine Wiese. Ob der Kontrollverlust auf einen technischen Defekt am Motorrad zurückzuführen ist, wird geprüft. Der Fahrer erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Die Sozia trug nach bisherigen Erkenntnissen keine Blessuren davon. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

/sch

