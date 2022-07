POL-HF: Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwer verletzt

Löhne (ots) - (jd) Am Samstag (16.7.) bemerkte eine 65-Löhnerin einen Mercedes samt Anhänger, der in der Straße Obergrünne versuchte, rückwärts in eine Hofeinfahrt zu fahren. Der bis dahin unbekannte Fahrer des Mercedes touchierte bei dem Rangiervorgang einen Seat, der einer 45-jährigen Löhnerin gehört und am Fahrbahnrand geparkt war. Da der Mann keine ...

mehr