POL-HF: Beim Rangieren Seat beschädigt - Aufmerksame Zeugin notiert Fahrerdaten

Löhne (ots)

(jd) Am Samstag (16.7.) bemerkte eine 65-Löhnerin einen Mercedes samt Anhänger, der in der Straße Obergrünne versuchte, rückwärts in eine Hofeinfahrt zu fahren. Der bis dahin unbekannte Fahrer des Mercedes touchierte bei dem Rangiervorgang einen Seat, der einer 45-jährigen Löhnerin gehört und am Fahrbahnrand geparkt war. Da der Mann keine Anstalten machte, sich um den von ihm verursachten Unfall zu kümmern, notierte sich die Zeugin das Kennzeichen und eine Beschreibung des Fahrers und sprach ihn dann auf den zuvor verursachten Unfall an. Schließlich willigte er ein, eine Notiz mit seinen Kontaktdaten an der Windschutzschreibe des Seat zu hinterlassen. Später stellte die Zeugin allerdings fest, dass der Zettel mit den Kontaktdaten von der Windschutzscheibe entfernt worden war. Doch die aufmerksame Frau hatte sich separat ebenfalls die Daten des Mannes notiert und konnte die Informationen der Halterin des Fahrzeugs weitergeben. Diese erstatte sodann Anzeige bei der Polizei. Eine erste Überprüfung in den polizeilichen Systemen ergab, dass es sich bei dem Halter des Mercedes um einen 53-jährigen Löhner handelt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen Fahrerflucht übernommen. Der verursachte Schaden liegt bei rund 1000 Euro.

