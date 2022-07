Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bandendiebstahl - Polizei nimmt drei Männer fest

Kirchlengern (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (20.7.) alarmierte der Sicherheitsdienst eines in der Bahnhofstraße ansässigen Energieversorgers um kurz nach Mitternacht die Polizei: Mehrere maskierte Personen entwendeten augenscheinlich diverse Kabeltrommeln von dem Betriebsgelände und transportierten diese für einen weiteren Abtransport in Richtung Else und Bürgerwald. Die alarmierten Polizeibeamten stellten fest, dass das Eingangstor massive Beschädigungen aufweist. In einem angrenzenden Feld fanden die Beamten zunächst zehn Kabeltrommeln auf, dann einige Meter weiter noch zwei Trommeln. Zur Unterstützung der umgehenden eingeleiteten Nahbereichsfahndung wurde neben einem Diensthund auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Im Bereich der Elsestraße konnten sodann mehrere tatverdächtige Personen gesichtet werden, die zu Fuß flüchteten. Südlich der Autobahn 30 konnte durch einen Diensthund zunächst ein Verdächtiger gestellt werden. Bei ihm handelt es sich um einen 31-jährigen rumänischen Staatsbürger, der sich in einem Dornengebüsch zu verstecken versuchte. Bei der weiteren Fahndung konnte derselbe Diensthund, nach Sichtung durch die Besetzung des Hubschraubers, kurze Zeit später einen weiteren Tatverdächtigen, einen 29-jährigen rumänischen Staatsbürger, stellen. Weitere Beamte entdeckten einen dritten 23-jährigen Tatverdächtigen aus Hehlen in einem Feld am Steinlacker Weg. Aufgrund der leichten Verletzungen durch den Hundebiss mussten die 29- und 31-Jährigen ambulant in Krankenhäusern versorgt werden. Im Anschluss der ärztlichen Untersuchungen wurden alle drei Männer dem Herforder Gewahrsam zugeführt, da sie bereits polizeilich international in Erscheinung getreten sind. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kriminalkommissariat geführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell