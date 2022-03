Ulm (ots) - Der Einbruch ereignete sich zwischen 14 Uhr und 9 Uhr. Unbekannte hebelten ein Fenster an dem Gebäude in der Lange Straße auf. So gelangten sie ins Innere. Aus dem Ausstellungsraum nahmen die Täter mehrere E-Bikes und Zubehör an sich. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute. Die Höhe des ...

mehr