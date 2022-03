Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Fahrer flüchtet spektakulär

Am Montag ermittelte die Polizei in Göppingen einen Unfallverursacher.

Um 16.15 Uhr wollte ein 62-Jähriger von der Stauferhalde über die Lehlestraße in die Salamanderstraße einbiegen. Dabei verstieß er wohl gegen das Gebot, möglichst weit rechts zu fahren. So kam es zum Zusammenstoß zwischen seinem Skoda und dem entgegenkommenden Smart einer 56-Jährigen. Als die Smart-Fahrerin aus dem Auto stieg, setzte der 62-Jährige sein Auto zurück und übersah dabei nach ersten Erkenntnissen den hinter ihm wartenden 21-jährigen Motorradfahrer, dessen linkes Bein dadurch eingeklemmt wurde. Der KTM-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Ohne sich um den Schaden am Smart und den Motorradfahrer zu kümmern, entfernte sich der Skoda-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Der KTM-Fahrer verfolgte den Flüchtigen bis zur Rathausstraße. Dort verließ er seinen Skoda und flüchtete, gefolgt vom Motorradfahrer, zu Fuß weiter. In einem Innenhof der Bismarckstraße durchbrach der 62-Jährige dann einen hölzernen Sichtschutz, um seine Flucht fortsetzen zu können. In diesem Zuge verlor der 21-Jährige den Flüchtigen und kehrte an die Stelle des Unfalls zurück. Die Ermittler schätzen den Sachschaden an den drei Fahrzeugen auf etwa 10.000 Euro. Der leicht Verletzte begab sich selbstständig zu einem Arzt. Die Polizei hat die Unfälle aufgenommen und ermittelte den Flüchtigen 62-Jährigen. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer die durch den Skoda bei dessen Flucht gefährdet worden sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07161/632360 zu melden.

"Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden.

Im Jahr 2021 haben sich in 4.128 Fällen die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

