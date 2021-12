Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradrahmen aus Keller gestohlen

Gera (ots)

Gera: Gewaltsam verschafften Unbekannte in der Zeit vom 02.12.2021 - 03.12.202 Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schwarzburgstraße und öffneten dort die Kellerbox eines 35-jährigen Anwohners. Aus diesem stahlen sie schließlich einen dort abgestellten Fahrradrahmen der Marke Merida in der Farbe schwarz/gold (matt). Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

