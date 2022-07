Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Mitarbeiter mit Messer bedroht

Herford (ots)

(jd) In einem Lebensmittelmarkt an der Waltgeriestraße beobachtete ein 61-jähriger Mitarbeiter gestern (18.7.), um 14.53 Uhr gemeinsam mit einem weiteren Zeugen einen Ladendiebstahl: Ein Mann, der sich mit einem Kinderwagen in dem Geschäft befand, platzierte mehrere Waren unter der Decke des Kinderwagens und passierte dann den Kassenbereich. Im Eingang sprachen der 61-Jährige und der weitere Zeuge den Mann, einen 21-jähriger Herforder, an und bis brachten ihn bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten in einen Büroraum. Es kam dort zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Tatverdächtigen und dem Zeugen, in dessen Folge der Herforder plötzlich ein Küchenmesser aus der Küchenzeile des Büros nahm und damit den Marktmitarbeiter bedrohte. Zu weiteren Angriffen kam es bis zum Eintreffen der Polizeibeamten nicht. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder vor Ort entlassen. Der 21-Jährige muss sich nun neben Ladendiebstahl auch wegen Bedrohung verantworten.

