Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschendiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Enger (ots)

(jd) Eine 69-jährige Frau aus Enger befand sich gestern (20.7.), um 12.35 Uhr in einem Lebensmittelmarkt am Lambernweg. Ihre Geldbörse hatte sie in einem Beutel verstaut, den sie am Einkaufswagen befestigte. Nachdem sie ihre Einkäufe erledigt hatte und diese an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte die 69-Jährige, dass ihr Portemonnaie fehlte. Darin befand sich neben Ausweisdokumenten und Bankkarten Bargeld im oberen zweistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die gestern Mittag in dem Geschäft etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden. Nur einen Tag zuvor hatte ein aufmerksamer Zeuge einen Ladendiebstahl in Enger verhindern können: Der 56-Jährige befand sich in einem Supermarkt an der Ringstraße als er bemerkte, dass eine etwa 25 bis 35-jährige Frau eine Geldbörse aus der Jackentasche eines Kunden nahm. Der Engeraner zögerte nicht lange, sondern ging zu der schwarzhaarigen Frau und versuchte, diese an einer Flucht mit dem Portemonnaie zu hindern. Der Frau löste sich aus dem Griff, ließ das Portemonnaie, das einem 69-jährigen Bielefelder gehört, fallen und flüchtete. Sie war bekleidet mit einer weißen Schlaghose und einem blauen T-Shirt. Die Polizei bittet auch in diesem Fall Zeugen, die Angaben zu dieser Frau machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

