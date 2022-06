POL-S: Bargeld aus Sprinter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Am Donnerstag (30.06.2022) ist in der Industriestraße/Am Wallgraben ein 35 Jahre alter Skoda-Fahrer beim Zusammenstoß mit einer Stadtbahn verletzt worden. Der 35-Jährige befuhr gegen 12.30 Uhr die Straße Am Wallgraben in Richtung Industriestraße aus Richtung Schockenriedstraße kommend. Im Kreisverkehr an der Kreuzung Industriestraße/Am Wallgraben wollte er offenbar nach links in die ...

mehr