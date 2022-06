Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw kollidiert mit Stadtbahn

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Am Donnerstag (30.06.2022) ist in der Industriestraße/Am Wallgraben ein 35 Jahre alter Skoda-Fahrer beim Zusammenstoß mit einer Stadtbahn verletzt worden. Der 35-Jährige befuhr gegen 12.30 Uhr die Straße Am Wallgraben in Richtung Industriestraße aus Richtung Schockenriedstraße kommend. Im Kreisverkehr an der Kreuzung Industriestraße/Am Wallgraben wollte er offenbar nach links in die Industriestraße abbiegen und missachtete dabei mutmaßlich das Rotlicht, woraufhin es zum Zusammenstoß mit der Stadtbahn der Linie U12 kam, die in dieselbe Richtung unterwegs war. Alarmierte Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Skoda-Fahrer in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

