Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (29.06.2022) einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Ladengeschäft an der Königstraße Parfüm gestohlen zu haben. Der 36-Jährige soll gegen 14.00 Uhr das Geschäft betreten, zwei Parfümflaschen im Wert von rund 260 Euro aus der Ablage genommen und in seiner Jacke versteckt haben. Anschließend soll er den Laden, ohne zu bezahlen, verlassen haben. Der Ladendetektiv, der den Vorfall, beobachtete, alarmierte die Polizei und verfolgte den Tatverdächtigen. Die Beamten nahmen ihn kurz darauf in einem anderen Ladengeschäft fest, die Beute hatte er nicht mehr bei sich. Der 36 Jahre alte rumänische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Rahmen des beschleunigten Verfahrens am Donnerstag (30.06.2022) vom Amtsgericht Stuttgart wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilt.

