POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Geldern (ots)

Am Freitag (08. Juli 2022) kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Mühlenweg / Burgstraße in Geldern. Der 69-jährige Fahrer eines BMW war mit seinem Auto auf dem Mühlenweg unterwegs und wollte in die Burgstraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang kollidierte er mit einer 48-Jährigen Radfahrerin aus Geldern. Die Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. (pp)

