POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Nachtragsmeldung zu Schusswaffengebrauch in Sindelfingen: Tatverdächtiger in Berlin festgenommen

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen konnte der 33-jährige Tatverdächtige am Donnerstag durch Fahnder des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in enger Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei in Berlin festgenommen werden. Der 33-jährige deutsche Staatsangehörige wurde noch am Freitag einem Ermittlungsrichter in Berlin zur Eröffnung des Haftbefehls vorgeführt. Er macht bislang keine Angaben zur Sache. Die Ermittlungen dauern noch an.

Wir berichteten über den Fall bereits am 01.09.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5008464

