Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Diebstahl von Sägewerkzeug

Rees - Empel (ots)

Am Samstag (09. Juli 2022) zwischen 14:30 und 18:45 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem mit Bauzaun gesichertem Gelände, an der Speldroper Straße. Außerdem drang der Täter in den dortigen Baucontainer ein. Aus dem Container entwendete der unbekannte Täter eine grau-orange Motorsäge. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02828 7830. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell