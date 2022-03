Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Eine teure Exkursion zum Bahnhof

Heidenau (ots)

Nach einer Sachbeschädigung hier im Landkreis Sächsische Schweiz- Osterzgebirge, stellten Polizeikräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel in Heidenau und Dresden zwei Kinder und zwei Jugendliche fest.

Am Donnerstagabend, den 17. März 2022, erhielt die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel Informationen, dass sich auf dem Bahnhof in Heidenau eine Personengruppe befinden solle. Diese befänden sich auf dem Bahnsteig und bewerfen mit Schottersteinen die Wetterschutzmodule. Nachdem zwei Scheiben zerstört waren flüchteten die Personen zu Fuß. Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel und des Polizeireviers Pirna erreichten kurze Zeit später den Bahnhof Heidenau. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte im Laufe der Nacht in Heidenau und Dresden insgesamt vier Personen, zwei Kinder und zwei Jugendliche, ermitteln. Ein Kind wurde vor Ort an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Handlungen waren nicht ganz ungefährlich: Um die Schottersteine aufzuheben, waren die Jugendlichen bzw. Kinder in den Gleisbereich geklettert. Dort findet auch zur Nachtzeit regelmäßig Bahnverkehr statt.

Der Sachschaden wird derzeit mit 4.000 Euro beziffert. Die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

