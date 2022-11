Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte stehlen Diesel aus Lkw

Jülich (ots)

Auf der Raststätte Ruraue-Ost an der A4 bei Jülich haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag (12.11.2022) Diesel aus einem Lkw abgepumpt. Der Fahrer schlief währenddessen in der Fahrerkabine.

Der oder die Täter waren zwischen 23:00 Uhr am Freitag und 06:00 Uhr am Samstag an dem Fahrzeug zugange. Sie öffneten gewaltsam die Tankdeckel und konnten so rund 600 Liter Diesel entwenden. Neben Beute im unteren vierstelligen Bereich verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell