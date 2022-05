POL-EL: Papenburg - Transporter gestohlen

Nordhorn (ots) - Zwischen dem 3. und 6. Mai kam es in Nordhorn in der Ernst-Heinkel-Straße zu einem Diebstahl. Dabei haben die unbekannten Täter ein 75 und ein 25 Meter langes Starkstromkabel entwendet. Der Schaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner ...

