POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Papenburg (ots) - Am 02. Mai zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr kam es in Papenburg auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes im Deverweg zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein schwarzer Mercedes C-Klasse an der Heckschürze links beschädigt. Der entstandene Sachschaden am Mercedes wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen ...

