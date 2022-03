POL-HS: Brand eines Kleidercontainers

Kreis Heinsberg (ots) - Übach-Palenberg - Marienberg - Einbruch in Mehrfamilienhäuser In der Zeit vom 19.01.2022, 15.00 Uhr bis 16.03.2022, 11.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu zwei benachbarten, leerstehenden Mehrfamilienhäusern in der Straße In der Schley. Aus beiden Häusern wurden Hauptwasseruhren aus den Kellerräumen sowie diverse Stromleitungen und Armaturen aus den Wohnungen entwendet. ...

