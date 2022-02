Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei verhindert rechtes Rockkonzert in Nordwestmecklenburg

Wismar/ Bützow (ots)

Am Samstagnachmittag des 26.02.2022 führte die Polizeiinspektion Wismar einen Polizeieinsatz durch und reagierte damit auf Hinweise, dass ein konspirativ vorbereitetes Rechtsrockkonzert im Landkreis Nordwestmecklenburg stattfinden sollte. Durch die eingesetzten Polizeikräfte wurden stationäre Kontrollstellen eingerichtet, um den Zulauf zu der zunächst als Geburtstagsfeier deklarierten Veranstaltung zu überprüfen. Es reisten Rockbands und Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet an, die der rechten Szene zuzuordnen waren. Es bestätigte sich der Verdacht, dass es sich bei der Veranstaltung um keinen privaten Geburtstag handelte, sodass diese durch die Polizei untersagt wurde. Weitere Anreisende wurden abgewiesen und Platzverweise ausgesprochen. Insgesamt wurden 110 potenzielle Konzertteilnehmer festgestellt und kontrolliert. Es wurden Musikinstrumente und ein Reizgassprühgerät sichergestellt. Durch die anreisenden Personen der rechten Szene wurde eine Ausweichörtlichkeit in Bützow aufgesucht. In einer Halle versuchten sich ca. 50 Teilnehmer erneut zu treffen. Nachdem die Polizei ankündigte, dass die Einhaltung der Corona LVO M-V überprüft werden soll, löste sich die Zusammenkunft auf. Auf Grund des frühzeitigen und konsequenten Einschreitens der Einsatzkräfte konnte das Stattfinden eines Rechtsrockkonzertes verhindert werden. Die Polizeiinspektion Wismar war mit 40 eigenen sowie Unterstützungskräften im Einsatz. Jan Freund Polizeiinspektion Wismar Corina Pohl, Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

