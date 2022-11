Polizei Düren

POL-DN: Drei verletzte Verkehrsteilnhmer nach Auffahrunfall

Merzenich (ots)

Am 11.11.2022 ereignte sich um 16:10 Uhr auf der L264 in Höhe Merzenich ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Ein 26jähriger Fahrzeugführer aus Rommerskirchen fuhr von Girbelsrath in Richtung Niederzier. Vor der Ampelanlage am Steinweg hatte sich ein Rückstau gebilden, den der 26jährige Mann zu spät bemerkte. Er versuchte nach links auszuweichen, kollidierte hierbei seitlich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines 44jährigen Mannes aus Vettweiß. Durch den Anstoß kam sein Fahrzeug wieder nach rechts und prallte auf den Anhänger des am Stauende wartenden PKW. Der Anhänger des 30jährigen Fahrzeugführers aus Inden wurde dabei komplett zerstört. Die drei beteiligten PKW-Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt hoher Sachschaden. Die L264 war zwischen 16:10 und 18:00 Uhr im Bereich der Kreuzung Steinweg voll gesperrt.

