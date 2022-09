Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 62-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Lingen (ots)

Gestern gegen 8.35 Uhr kam es in Lingen in der Bernardstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-Jähriger fuhr mit seinem Ford Fiesta auf der Bernardstraße in Richtung Josefstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 62-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

