POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Verkehrsunfall mit Motorrad

Hohenroda. Am Montag (01.08.), gegen 19:20 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Schenklengsfeld mit einer Kawasaki EN 500 C die Ausbacher Straße von Ausbach kommend in Fahrtrichtung Ransbach Ortsmitte. In Höhe einer dortigen Brücke, vor der Kreuzung der Straßen Aueweg und Meißenstraße, verlor der Motorradfahrer aufgrund noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei verletzte sich der 23-jährige Mann leicht und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Sonntag (31.07.), in der Zeit von 15 Uhr bis 16:50 Uhr, parkte eine 36-jährige Frau aus Mannheim einen grünen Daimler Chrysler E320 auf der zweiten Etage des Parkhauses einer medizinischen Einrichtung im Seilerweg. Als die Frau zu dem Fahrzeug zurückkam, stellte sie eine Beschädigung am rechten, hinteren Kotflügel fest. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Verursacher beim Ein- beziehungsweise Ausparken den Daimler Chrysler und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder unter www.polizei.hessen.de.

Von Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Dirlammen. Am Montag (01.08.), gegen 6:30 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes Vito nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen die Landesstraße von Meiches herkommend in Richtung Dirlammen. In einer leichten Rechtskurve geriet er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Vito auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem BMW Mini Cooper einer 21-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Landesstraße in Richtung Meiches befuhr, zusammen. Durch den Zusammenstoß kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen Leitpfosten. Die Frau verletzte sich leicht. Es entstand zudem Sachschaden von rund 14.100 Euro. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr eine männliche Person mit einem dunklen Pkw zum Unfallzeitpunkt hinter dem Mercedes Vito und hielt nach dem Unfall an. Die Polizei in Lauterbach bittet den unbekannten Fahrzeugführer sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 06641-97710 zu melden.

Stromverteilerkasten beschädigt

Freiensteinau. Am Montag (01.08.), gegen 14 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger die Straße "Zur Katzenmühle" und wollte nach links in die Gartenstraße einbiegen. Aufgrund der Fahrzeuglänge musste der Fahrer hierzu gemäß Zeugenaussagen in mehreren Zügen abbiegen und stieß dabei rückwärts gegen einen Stromverteilerkasten. Anschließend stieg der Lkw-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen aus seiner Zugmaschine aus, räumte heruntergefallene Fahrzeugteile weg und entfernte sich danach von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro an dem Stromkasten. Der Fahrer kann als circa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, mit dunklen Haaren und schmaler Statur beschrieben werden. Hinweise zu dem Fahrer erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710.

