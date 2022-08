POL-OH: Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Fulda (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Neuenberg. In ein Einfamilienhaus in der Görresstraße brachen Unbekannte am Sonntagabend (31.07.), zwischen 22.30 Uhr und 24 Uhr, ein. Durch Hebeln an einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in den Wohnraum, den sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist ...

