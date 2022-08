POL-OH: Aufsitzrasenmäher und Teleskopleiter aus Scheune gestohlen

Rotenburg an der Fulda (ots) - Auf der Kreisstraße 60 begegneten sich am Montag, dem 01.08.2022, gegen 08.30 Uhr in Höhe der Kaserne zwei LKW. Im Vorbeifahren berührten sich beide Außenspiegel, so dass einer der Spiegel so heftig an das Fenster der Fahrertür klappte, dass das Glas zerbarst und der Fahrer durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt wurde. Es entstand 1100EUR Sachschaden. Gefertigt: ...

mehr