Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall- PKW landet in Vorgarten

Tann-Theobaldshof (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 01.45 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus der Gemeinde Kaltennordheim mit seinem Seat die Rhönbergstr. von Schlitzenhausen kommend in Richtung Andenhausen. In Höhe der Einmündung Rhönbergstr. / Am Wäldchen kam das Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Jägerzaun des dortigen Grundstücks und prallte anschließend gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Fahrer und Beifahrer des PKW verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden mit Rettungswagen ins Klinikum Bad Salzungen transportiert. Am Wohnhaus und an der Grundstückseinfriedung entstand ein Sachschaden von 10000,-EUR. Die Höhe des Sachschadens beim Fahrzeug des Unfallverursachers beläuft sich auf 2000,-EUR. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Tann vor Ort.

Gefertigt:

(Polizeistation Hilders, Jökel, POK)

