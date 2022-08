Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall im Gegenverkehr

Nüst. Am Freitag (29.07.), gegen 10:45, befuhr eine 20-jährige BMW Fahrerin die Landstraße 3176 aus Richtung Hünfeld kommend in Richtung Mackenzell. Zeitgleich war ein 83-jähriger Hyundai-Fahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Aus noch unklarer Ursache kam es im Begegnungsverkehr zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeugführenden unverletzt. An den Autos entstand Gesamtsachschaden von circa 4.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/9658-0 zu wenden.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Samstag (30.07.), gegen 10 Uhr, beschädigte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen eine 83-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem grauen Ford Focus beim rückwärtsausparken auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße "Am Brunnen" einen Hyundai ix35. Anschließend verließ die Dame die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Sie konnte jedoch aufgrund von Zeugenhinweisen zeitnah ermittelt werden. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, sich bitte auf der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Unfall mit Motorradfahrer

Schotten. Am Samstag (30.07.), gegen 19:45 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer mit seiner Kawasaki Z 900 die Bundesstraße von Gedern kommend in Richtung Schotten. Im Bereich einer Linkskurve verlor der 24-Jährige aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte anschließend mehrere Meter durch den Straßengraben. Bei dem Unfall verletzte sich der Zweiradfahrer schwer. Er wurde zu weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

