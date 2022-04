Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Sachbeschädigung in Regionalzug

Offenburg/Kehl (ots)

Ein 41-jähriger steht im Verdacht am Nachmittag des 15. April in einem Regionalzug von Offenburg nach Straßburg zwei Sitze beschädigt zu haben. Bereits vor der Abfahrt des Zuges hatte ihn der Triebfahrzeugführer ermahnt, da er keinen Mund-Nasen Schutz trug. Bei der Ankunft des Zuges im Bahnhof Kehl nahm der Triebfahrzeugführer einen beißenden Geruch wahr und begab sich daraufhin in den Fahrgastraum. Er bemerkte Brandlöcher in zwei Sitzen, bei einem war zudem der Stoffbezug der Rückenlehne aufgerissen. Der 41-Jährige, der auf diesen Sitzen gesessen hatte, war bereits im Bahnhof Kehl ausgestiegen. Zeugen sollen ihn aber zuvor bei der Sachbeschädigung beobachtet haben. Als der Zug sich auf der Rückfahrt von Straßburg nach Offenburg befand, stieg der 41-jährige deutsche Staatsangehörige erneut zu. Der Triebfahrzeugführer erkannte ihn und verständigte daraufhin die Bundespolizei, welche ihn in Offenburg in Empfang nahm. Im Rahmen der nun folgenden Ermittlungen werden Zeugenaussagen und auch Aufnahmen einer Überwachungskamera im Zug ausgewertet. Den bereits polizeibekannten 41-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

