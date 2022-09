POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Haren (ots) - Am 18. September gegen 6.00 Uhr kam es in Haren in einer Gaststätte in der Emsstraße zu einer Körperverletzung. Zwei bislang unbekannte männliche Täter schlugen nach verbaler Auseinandersetzung auf einen 30-Jährigen ein. Dieser wurde dabei im Gesicht verletzt und kam zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus. Die beiden Männer werden auf etwa 25-30 Jahre geschätzt, hatten schwarze kurze Haare und ...

