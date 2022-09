Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

Am 19. September gegen 11.00 Uhr kam es in Papenburg auf der Waldluststraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pedelecs bog in einem engen Bogen nach links in die Waldluststraße ein, woraufhin der vorfahrtsberechtigte 68-jährige Fahrzeugführer eines Mercedes CLS nach rechts auswich, um eine Kollision mit dem Pedelecfahrer zu verhindern. Daraufhin kollidierte er mit einem rechts befindlichen Pfeiler. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Der Pedelecfahrer entfernte sich von der Verkehrsunfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 in Verbindung zu setzen.

