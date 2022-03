Polizei Düsseldorf

POL-D: Versuchter Straßenraub in Rath - Zwei unbekannte Männer überfallen 49-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 22. März 2022, 22:15 Uhr

Am Dienstagabend versuchten zwei unbekannte Männer einem 49-Jährigen seine Tasche zu entreißen. Sie attackierten den Mann mit Reizgas und schlugen mit einer Eisenstange auf ihn ein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der 49-jährige Mann vom Rather Broich kommend zu Fuß in Richtung Wattenscheider Straße unterwegs. An der Einmündung Rather Kreuzweg / Wattenscheider Straße bemerkte er einen unbekannten Mann, der ihn plötzlich mit Reizgas angriff. Ein zweiter Mann schlug ihn mit einer Eisenstange. Dann versuchte das Duo dem Mann die Tasche zu entreißen. Der 49-Jährige wehrte sich und konnte fliehen. Er wurde leicht verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Sie werden wie folgt beschrieben:

Der eine Mann ist etwa 1,70 Meter groß und korpulent. Er war in schwarz gekleidet.

Der zweite Mann ist ebenfalls circa 1,70 Meter groß und schlank. Er trug eine grüne Weste sowie eine Maske und hatte eine etwa 80 Zentimeter lange Eisenstange bei sich.

Hinweise nimmt das Raubkommissariat KK 13 unter 0211-8700 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell