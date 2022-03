Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei: Essen Kray - A 40 - Zwei Männer nach Unfall zum Teil schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 23. März 2022, 21:17 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall auf der A 40 bei Essen Kray wurde gestern Abend ein 29-jähriger Autofahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein 37 Jahre alter Mann verletzte sich leicht.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 29-Jährige in den späten Abendstunden auf der A 40 zwischen den Anschlussstellen Essen-Kray und Gelsenkirchen-Süd in Fahrtrichtung Dortmund die Kontrolle über seinen Audi. Er prallte in der Folge gegen das Heck eines vorausfahrenden Kleintransporters. Dieser wurde von der Fahrbahn nach rechts gegen eine Betonschutzwand geschleudert und kippte auf die Seite. Der 37-jährige Transporterfahrer aus Dortmund verletzte sich leicht. Der 29-jährige mutmaßliche Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten bildete sich zwischenzeitlich ein Stau von etwa 3.000 Metern Länge. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell