POL-D: Kokaindealer am Hauptbahnhof - Ordnungsamt, Zivilfahnder und Einsatztrupp "PRIOS" lassen zwei Heranwachsende "auffliegen" - Festnahme - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Zwei 18 und 19 Jahre alte Männer befinden sich seit gestern Nachmittag im Polizeigewahrsam. Sie sollen heute wegen des Verdachts des Handels mit Kokain einem Haftrichter vorgeführt werden. Zudem besteht der Verdacht, dass sich die beiden Albaner illegal in Deutschland aufhalten.

Am Nachmittag wurden die Sicherheitskräfte der Stadt und der Polizei auf ein Rauschgiftgeschäft am Konrad-Adenauer-Platz aufmerksam. Als sich die beiden 18 und 19 Jahre alten Dealer ertappt fühlten, nahmen sie Reißaus. Beamte von PRIOS konnten sie stoppen und überprüfen. Während einer der beiden seine "Bubbles" herunterschluckte, kamen bei dem andern 25 Bubbles mit Kokain im Mund zum Vorschein. Außerdem fanden die Beamten mehr als 300 Euro Dealgeld. Die Beschuldigten wurden in das Polizeigewahrsam überstellt. Heute soll die Vorführung beim Haftrichter erfolgen.

