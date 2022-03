Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - Radfahrer kollidieren - Senior schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 21. März 2022, 18:27 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Unterbilk wurde ein Radfahrer so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Haroldstraße in Richtung Johannes-Rau-Platz. Dort überholte er einen 77-jährigen Radfahrer, der in derselben Richtung unterwegs war. Beim Überholvorgang kam es zu einer Berührung der beiden, aufgrund deren der 77-Jährige zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

