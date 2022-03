Polizei Düsseldorf

POL-D: Lörick: Internistischer Notfall am Steuer - Mutter und Kind auf Gehweg von Pkw erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 24. März 2022, 14:45 Uhr

Ein internistischer Notfall am Steuer dürfte die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall mit einem Pkw heute Nachmittag in Lörick gewesen sein. Eine Mutter und ihr Kind wurden auf dem Gehweg vor einer Bäckerei von dem Auto eines 57-Jährigen erfasst. Das achtjährige Mädchen und der Unfallfahrer wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die 39-jährige Mutter wurde schwer verletzt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war ein 57-jähriger Düsseldorfer mit seinem Ford auf der Niederdonker Straße in Richtung Grevenbroicher Weg unterwegs. Wohl aufgrund eines internistischen Notfalls konnte er seinen Pkw plötzlich nicht mehr steuern und das Auto fuhr geradeaus auf eine Bäckerei am Grevenbroicher Weg zu. Der Ford rammte zunächst zwei auf dem Grevenbroicher Weg geparkte BMW zur Seite. Vor der Bäckerei befanden sich die 39-Jährige und ihre achtjährige Tochter. Sie wurden auf dem Gehweg von dem Ford erfasst und schwer verletzt. Bei dem Mädchen besteht Lebensgefahr. Das Fahrzeug des 57-Jährigen krachte in die Auslagen der Bäckerei und kam letztlich vor dem Mauervorsprung unterhalb der Schaufensterscheibe zum Stehen. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

