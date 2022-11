Polizei Düren

POL-DN: Drei Raubüberfälle in der Nacht von Freitag auf Samstag

Düren/Kreuzau (ots)

Düren-Innenstadt. Am 11.11.2022 gegen 21:30 Uhr versuchten zwei unbekannte männliche Personen mit medizinischem Mundschutz unter Vorhalt einer Pistole und eines Messers die 59jährige Angestellte aus Düren der Spielhalle Schnick's Casino in der Josef-Schregel-Straße in Düren zur Herausgabe der Einnahmen zu bewegen. Die Täter wurden von einem couragiertem Kunden gestört und entkamen ohne Beute. Eine Nahbereichsfahndung brachte keinen Erfolg.

Kreuzau. Etwas später gegen 23:00 Uhr überfielen vier unbekannte Personen dunkelgekleidet und vermummt die TOTAL Tankstelle auf der Dürener Straße in Kreuzau und erbeuteten Zigaretten und Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Die Tatverdächtigen flüchteten fußläufig in das angrenzende Wohngebiet, wo ein Teil der Beute gefunden wurde. Der 23jähriger Tankstellenangestellte aus Stolberg wurde dabei durch die Täter verletzt und anschließend im Krankenhaus behandelt. Eine Nahbereichsfahndung brachte keinen Erfolg.

Düren-Innenstadt. Am fühen Samstagmorgen gegen 05:40 Uhr ereignete sich ein versuchter Straßenraub auf Höhe des Stadtcenters Düren. Aus einer vierköpfigen Personengruppe heraus hat ein unbekannter Tatverdächtiger dem 17jährigen Geschädigten aus Nideggen mehrfach mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen. Zudem hat der Tatverdächtige versucht an die mitgeführte Geldbörse zu gelangen, die der Geschädigte zur Tatzeit unter der Kleidung trug. Der Versuch misslang. Eine Nahbereichsfahndung verlief mit negativem Erfolg.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Täter unter 02421-949-0

