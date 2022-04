Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel

Varel (ots)

Diebstahl aus Automaten in Varel In der Nacht von Mittwoch, 13.04.2022, auf Donnerstag 14.04.2022, brachen bislang unbekannte Täter die Münzautomaten einer Wach- und Sauganlage in Varel, Am Tennisplatz, auf und entwendeten eine bislang unbekannte Geldsumme. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451/9230, in Verbindung zu setzen. Diebstahl eines Laubbläsers in Bockhorn Im Zeitraum von Mittwoch, 13.04.2022, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 14.04.2022, 09:00 Uhr, wurde vom Gelände des Freibades in Bockhorn, Urwaldstraße, ein Laubbläser entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Bockhorn (04453978620) oder der Polizei in Varel (04451/9230) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell