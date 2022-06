Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben am Sonntag in der Brandenburger Straße zugeschlagen. Sie entdeckten ein Auto, das unverschlossen abgestellt war und durchsuchten es. Nach Angaben der betroffenen Fahrerin nahmen die Täter einen Gelbeutel und ein Mobiltelefon mit, die im Innenraum des Wagens lagen. In dem Portemonnaie befanden sich Ausweisdokumente und mehrere Bank- und Kreditkarten, sowie circa 400 Euro Bargeld. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut an alle Fahrzeugbesitzer: Schließen Sie Ihr Auto immer ab - egal, ob es für fünf Minuten oder mehrere Stunden abgestellt ist! Und nehmen Sie am besten alles, was für Diebe interessant sein könnte, mit! Das gilt natürlich insbesondere für Bargeld und andere Wertgegenstände, aber auch für Taschen, selbst wenn sie leer sind - denn von außen kann man nicht erkennen, was sich darin befindet. |elz

