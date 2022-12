POL-KB: Haina (Kloster) - Battenhausen: Hoher Sachschaden bei Wohnhausbrand

Korbach (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Tankstelle in der Grüsener Straße in Gemünden (Wohra) eingebrochen und haben Zigaretten im Gesamtwert von 15000 Euro gestohlen. Die Einbrecher hebelten eine Eingangstür zum Verkaufsraum auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Nach jetzigem Ermittlungsstand flohen die ...

